Суд в Приморье отправил мужчину, устроившего дебош в самолете, на принудительное лечение

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Суд Приморья отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который устроил дебош на борту самолета Москва - Владивосток. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда один из пассажиров требовал пересадить его в бизнес-класс. После отказа вел себя агрессивно, применил насилие в отношении экипажа и пассажиров.

"В ходе расследования установлено, что деструктивное поведение мужчины было вызвано психическим расстройством. Судом уголовное дело рассмотрено, к мужчине применены меры медицинского характера, а именно 6 месяцев принудительного лечения в психиатрическом стационаре", - говорится в опубликованном сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте").