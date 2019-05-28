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Крушение самолета в Эгельсбахе

Пилот самолета, при крушении которого погибла Наталия Филева, потерял управление

Всего в результате происшествия погибли три человека
Описание
© Boris Roessler/dpa via AP

ТАСС, 28 мая. Пилот бизнес-джета, потерпевшего крушение в марте возле аэропорта Франкфурт-Эгельсбах (федеральная земля Гессен), потерял управление. Об этом сообщается в предварительном отчете Федерального управления расследования авиационных происшествий. В авиакатастрофе погибли глава совета директоров S7 Group Наталия Филева и еще два человека.

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"Во время захода на посадку самолет снизился до высоты, при которой невозможно контролировать полет, врезался в землю и загорелся", - говорится в документе.

В отчете содержатся данные радаров, показания диспетчеров и свидетелей катастрофы. Во время крушения в вышке командно-диспетчерского пункта находилось три человека. Они наблюдали, как самолет приближался к взлетно-посадочной полосе по диагонали. Два свидетеля, находившиеся в аэропорту неподалеку от вышки, видели, как самолет совершал левосторонний разворот с углом крена около 30-45 градусов, отмечается в отчете.

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ГерманияРоссияКрушение самолета в Эгельсбахе
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