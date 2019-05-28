Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.

"У самолета перед вылетом нашли технические проблемы с колесом шасси, вылет отложен", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс номер ZF7891 должен был выполнить самолет Boeing 767 и вылететь в 6:10 мск, однако сейчас его отправление ожидается в 11:30 мск.