В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

ТАСС, 28 мая. Два человека пострадали в Калмыкии при жесткой посадке легкомоторного самолета, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Жесткая посадка, погибших нет. Два человека [пострадали]", - сказал он.

Собеседник уточнил, что угрозы жизни пострадавших нет. На место ЧП выехали сотрудники оперативных служб.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что состояние двоих пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

"Они [пострадавшие] доставлены в больницы Элисты и Приютненского района. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

"Группа МЧС оперативно прибыла на место [жесткой посадки легкомоторного самолета]. Никаких разрушений на земле нет", - начальник ГУ МЧС по республике Андрей Колдомов.

По данным МЧС по региону, легкомоторный самолет проводил сельхозобработку земель от саранчи в Приютненском районе Калмыкии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, следователи проводят проверку.

В новость внесены изменения (10:05 мск) - добавлен комментарий начальника ГУ МЧС