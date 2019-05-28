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В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами Китая

В происшествии погибли два человека
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© ГИБДД Приморского края

ТАСС, 28 мая. Автобус, перевозивший граждан КНР, перевернулся в Уссурийске в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В автобусе находились более 40 граждан КНР. По предварительным данным, погибли два человека", - сказал источник. Он добавил, что еще несколько пассажиров получили травмы.

В экстренных службах сообщили также, что точное число пострадавших уточняется. На месте работают бригады скорой помощи. "Согласно одной из версий, водитель мог не справиться с управлением", - отметил собеседник агентства.

В ГИБДД подтвердили факт аварии, отметив, что ее причины устанавливаются.

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