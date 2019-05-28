СК возбудил уголовное дело после нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

ТАСС, 28 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, совершившего нападение на редакцию газеты "Родина" ставропольского краевого отделения партии КПРФ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников газеты "Родина", по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - уточняется в сообщении.

Подозреваемый, как сообщает следствие, в настоящий момент задержан и допрошен, с его участием проведена процедура проверки показаний на месте. Следователи намерены направить ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. По делу назначаются судебные экспертизы, проводится опрос потерпевших и свидетелей.