В Приморье в ДТП с участием автобуса пострадали 19 человек

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса в Приморье увеличилось до 19. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

"По предварительной информации, в результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.

На месте ЧП, по данным администрации Приморья, работают четыре бригады скорой помощи, продолжаются спасательные работы. Туда выехали также директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко и замдиректора департамента туризма Владимир Щур. Также на месте находится представитель туристической компании, привлечены сотрудники страховой компании "Гелиус" и центра медицина катастроф.

Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами.

Туристическая компания была основана в 1991 году, следует из данных на ее сайте. Основным видом деятельности является въездной и выездной туризм, а также обслуживание на территории РФ иностранных граждан из КНР, Японии, Южной Кореи. "Диалог народов" является членом Российской ассоциации туристических агентств.

В новость были внесены изменения (10:03 мск) - меняется число пострадавших.