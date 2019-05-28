Плохое самочувствие водителя стало причиной ДТП с туристическим автобусом в Приморье

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Причиной ДТП с туристическим автобусом в Уссурийске Приморского края, где погибли и пострадали граждане Китая, стало плохое самочувствие водителя. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"По предварительной информации, причиной ДТП послужило плохое самочувствие водителя", - сказал представитель ГИБДД.

Авария произошла в 09:00 мск.

"Водитель, управляя автобусом Kia, совершил съезд с дороги вправо и транспортное средство опрокинулось", - уточнили в ГИБДД. Автобус следовал по маршруту Пограничное - Владивосток, в нем находились, по данным ГИБДД, 43 гражданина Китая.

В результате ДТП, сказал собеседник агентства, два пассажира погибли и трое госпитализированы. Однако в администрации Приморского края сообщили, что пострадали 13 человек.