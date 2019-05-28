Во Львове подожгли офис Альфа-банка

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Неизвестные подожгли офис Альфа-банка во Львове в ночь на вторник. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по Львовской области.

"Сегодня ночью неизвестные подожгли помещение банка во Львове <...> Сообщение о пожаре на первом этаже четырехэтажного жилого дома в помещении отделения ПАО "Альфа-банк" поступило в 03:56", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожена или повреждена офисная мебель на площади 15 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание в течение 10 минут. По предварительной информации, никто не пострадал, отмечает пресс-служба.