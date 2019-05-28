Мосгорсуд отказался пересматривать приговор основателю Smotra.ru Китуашвили

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский городской суд отказал в передаче в Президиум кассационных жалоб на приговор основателю автомобильного сообщества Smotra.ru и блогеру Эрику Китуашвили, осужденному за мошенничество со страховкой в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Московским городским судом вынесены определения об отказе в передаче на рассмотрение Президиума суда кассационных жалоб адвокатов в защиту Китуашвили Э.Д., Каганской А.И. на приговор Дорогомиловского суда от 19 октября 2018 года", - сказала представитель суда.

В жалобе адвокаты просили оправдать Китуашвили и его гражданскую жену Анну Каганскую по всем эпизодам обвинения и вернуть уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Фигуранты вину в инкриминируемом преступлении не признали и заявляли, что дело против них сфабриковано.

19 октября 2018 года Дорогомиловский суд Москвы признал Китуашвили виновным по двум из пяти эпизодов преступления и путем частичного сложения назначил ему наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Как установил суд, Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования: он предоставлял в страховые компании заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, в результате чего соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Вместе с тем районный суд оправдал его по трем эпизодам. При этом районный суд пересчитал срок, проведенный Китуашвили в СИЗО, по схеме день за полтора.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда 6 декабря приговор Дорогомиловского суда Москвы изменила, исключив из квалификации действий Китуашвили по эпизоду от 1 ноября и 12 ноября 2008 года, и освободила его от наказания по истечению сроков давности. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, он вышел на свободу в тот же день. Суд также оставил без изменений приговор Каганской, которая была приговорена к трем годам и двум месяцам колонии.

В конце апреля 2018 года Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание Китуашвили в СИЗО, обязав Россию выплатить обвиняемому компенсацию в размере €2,1 тыс. Позднее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев вынес представление о возобновлении производства ввиду новых обстоятельств. 31 октября Президиум ВС РФ отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей с 19 апреля 2016 года по май 2018 года.