Ространснадзор проверит предприятие "Автоколонна 1887" в связи с ДТП в Приморье

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ространснадзор проведет проверку перевозчика "Автоколонна 1887", чей автобус с китайскими туристами опрокинулся в кювет в Приморье. В результате ДТП погибли два человека, более 10 обратились за медпомощью.

Об этом говорится в сообщении Ространснадзора.

"По предварительным данным, 28 мая на 655-м км автодороги Уссурийск - Владивосток автобус с китайскими туристами съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет, в результате чего погибло двое человек, за медицинской помощью обратились 11 человек, число нуждающихся в стационарной и амбулаторной помощи уточняется. На месте аварии работают сотрудники Ространснадзора. В настоящее время установлено, что перевозчик имеет лицензию. По факту ДТП Ространснадзором будет проведена проверка предприятия-перевозчика "Автоколонна 1887" г. Владивостока", - говорится в сообщении.