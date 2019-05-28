Адвокат обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана обжаловал решение о продлении ареста

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Защита обвиняемого в шпионаже против РФ гражданина США Пола Уилана обжаловала продление ему срока ареста. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Жалоба защиты поступила в суд, после перевода на английский язык будет назначена дата ее рассмотрения в Мосгорсуде", - сказала представитель суда.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок ареста до 29 августа.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей.

28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.