В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

ТАСС, 28 мая. Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"В одну из школ поселка Большевик подросток пришел с топором. По предварительным данным, из-за конфликта он ударил им девочку, которая получила травму и была госпитализирована", - сказал источник.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета.

В пресс-службе министерства образования региона сообщили, что нападавший задержан.

"Подозреваемый в преступлении мальчик найден, с ним работает полиция", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ЧП произошло в средней школе № 4 Вольска (поселок Большевик).

Источник в экстренных службах области рассказал ТАСС, что свидетелей инцидента среди детей не было, сейчас всех учащихся отпустили с занятий домой. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил "немедленно оказать всю необходимую медицинскую помощь девочке, пострадавшей в результате инцидента в Вольске", сообщили ТАСС в министерстве информации и печати региона. По поручению главы региона в Вольский район выехали министр здравоохранения Наталия Мазина, министр образования Ирина Седова, представители комиссии по делам несовершеннолетних.

Как уточнили агентству в Минздраве Саратовской области, в больницу к госпитализированной девочке направлена санавиация с врачами областной детской клинической больницы. "Ребенок госпитализирован. В больницу направлена санавиация с врачами Саратовской областной детской клинической больницы. В их составе находится сильный нейрохирург. Вместе с вольскими врачами они будут принимать дальнейшее решение - необходимо ли транспортировать ребенка в Саратов или, если это позволит состояние ее здоровья, оставить на лечении на месте", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (11:39 мск) - добавлены подробности инцидента.