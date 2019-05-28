{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска

Причиной вынужденного приземления стал отказ высотомера
Описание
© REUTERS/Tatyana Makeyeva, архив

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Самолет Boeing  авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Причина - отказ высотомера", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что самолет приземлился в Иркутске в 15:30 (10:30 мск). Пассажиры находятся на борту до выяснения степени серьезности неисправности. Как сказал собеседник агентства, если поломку смогут устранить в ближайшее время, воздушное судно продолжит полет, если нет - за пассажирами отправят резервный борт. 

В новость были внесены изменения (11:40 мск) - добавлены подробности

Теги
РоссияИркутская область
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Нападавшего задержала полиция
Читать полностью