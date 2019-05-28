Двое пострадавших при жесткой посадке самолета в Калмыкии в тяжелом состоянии

ТАСС, 28 мая. Одного из пострадавших в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Калмыкии прооперировали, он находится в реанимации. Состоянии второго пострадавшего также оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ранее во вторник сообщалось, что два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Приютненском районе Калмыкии, погибших нет. По данным пресс-службы ГУ МЧС по республике, состояние пострадавших оценивалось медиками как средней степени тяжести. Самолет проводил сельхозобработку земель от саранчи, разрушений на земле нет.

"Летчик и его помощник были транспортированы в республиканскую больницу имени П. П. Жемчуева. Состояние обоих стабильно тяжелое. У пострадавших черепно-мозговые травмы и повреждения сегментов конечностей. Один пациент уже прооперирован и находится в реанимации, второго оперируют в данный момент", - сказали в пресс-службе.

По данным медиков, летчик - житель соседнего региона, его помощник - житель Калмыкии. Врачи больницы оказывают им всю необходимую медпомощь.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, по факту инцидента проводится проверка "исполнения законодательства о безопасности полетов". Судно частично разрушилось.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в прокуратуре.