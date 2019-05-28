СК начал проверку после нападения подростка с топором на ученицу в Саратовской области

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту нападения подростка с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Проводится доследственная проверка по факту происшествия в средней школе № 4 города Вольска. Идет осмотр места происшествия и выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении задержан, с ним работает полиция. К госпитализированной девочке направлена санитарная авиация с врачами областной детской клинической больницы.