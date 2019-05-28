Попавшим в ДТП в Приморье автобусом управлял водитель с 20-летним стажем

ТАСС, 28 мая. Стаж водителя туристического автобуса, который попал в ДТП в Приморском крае, составляет более 20 лет. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор предприятия-перевозчика "Автоколонна 1887" Иван Суровикин, который находится на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной ДТП с туристическим автобусом могло стать плохое самочувствие водителя.

"Стаж у водителя большой, более 20 лет. Автобус 2010 года выпуска был оборудован ремнями безопасности", - сказал Суровикин.

По словам директора предприятия, на месте ДТП работают следственные органы. "Меня самого опрашивают", - добавил он.

По данным базы СПАРК, основным видом деятельности предприятия "Автоколонна 1887" является регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении.

ДТП произошло около 09:00 мск на 665-м км трассы Хабаровск - Владивосток. По данным ГИБДД, автобус KIA съехал с дороги и опрокинулся. Автобус следовал по маршруту Пограничное - Владивосток, в нем находились более 40 граждан Китая. Погибли два человека, пострадали, по информации пресс-службы администрации Приморья, 18 человек.