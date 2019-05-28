Источник: напавший на ученицу в Вольске принес в школу бутылки с зажигательной смесью

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Подросток, напавший на ученицу школы в Вольске Саратовской области, принес в учебное заведение бутылки с зажигательной смесью и использовал их, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Подросток поднялся на второй этаж, кинул бутылку с зажигательной смесью, по предварительным данным, в свой класс, а вторую бросил в коридоре. Бутылки не загорелись. После этого он встретил девочку и ударил ее топором по лбу", - рассказал собеседник агентства обстоятельства происшествия в средней школе № 4 Вольска.

Источник в экстренных службах региона отметил, что подросток состоит на учете психиатра и обучался на дому.

"Мальчик состоит на учете у психиатра уже два года. В связи со своим неадекватным поведением находится на надомном обучении. Как минимум один раз оставался на второй год обучения", - сказал собеседник агентства.

Самого подозреваемого ранее задержали полицейские.

В новость были внесены изменения (12:34 мск) - добавлена информация о подростке.