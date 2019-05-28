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В Петербурге обнаружили пакет с телом младенца

Пакет был обнаружен в парке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Тело новорожденного мальчика обнаружили в пакете на территории парка в Калининском районе Санкт-Петербурга, по данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая 2019 года  на территории  парка, расположенного в Калининском районе, в полиэтиленовом пакете тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В следственном управлении отметили, что в настоящее время назначена судебная экспертиза для определения причин смерти новорожденного.

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