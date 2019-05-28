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В Кемерове маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем

В результате ДТП пострадали пять человек

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

ДТП произошло в районе поселка Комиссарово. "В автобусе находились 25 человек. В результате аварии пострадали пять человек, включая одного ребенка, который получил перелом ноги и госпитализирован", - сказал представитель МЧС. Три человека доставлены в больницу №3, еще один пострадавший направлен на амбулаторное лечение.

На сайте УМВД России по Кемеровской области сообщается, что "КамАЗ" врезался в маршрутный автобус ПАЗ, который остановился на остановке для посадки и высадки пассажиров. ДТП произошло около 16:25 (12:25 мск). В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели деблокировали пострадавших и оказали им первую помощь. 

В новость были внесены изменения (14:43 мск) - добавлена информация регионального УМВД

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