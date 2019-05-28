Таможенники задержали контрабандные сигареты на 500 тыс. рублей при переправке в Литву

КАЛИНИНГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Калининградские таможенники задержали на российско-литовской границе машину, в тайниках которой были сигареты на общую сумму почти в 500 тыс. рублей. С таким объемом контрабанды табачных изделий, нелегально перевозимых в одном легковом автомобиле, таможенники столкнулись впервые в этом году, сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы областной таможни Наталия Каданцева.

"Водитель престижного джипа марки Volvo ХС90, житель Калининградской области, следовавший через пункт пропуска Чернышевское, заявил, что не имеет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако опытный таможенный инспектор поста решил направить транспортное средство на досмотр", - рассказала она.

Проверка показала, что автомобиль буквально "нафарширован" пачками сигарет. Они были спрятаны под обшивкой салона и багажника, в полу, в дверях, а также в многочисленных тайниках в конструктивных полостях и изготовленных кустарным способом. Всего было изъято более 7,6 тыс. пачек суммарным весом 130 кг и предварительной стоимостью более 500 тыс. рублей, сказала Каданцева.

Она отметила, что контрабандисты, используя для нелегальной переправки товаров через границу дорогостоящие иномарки, рассчитывают на то, что таможенники не будут досматривать престижные автомобили с "солидным владельцем".

В отношении владельца контрабандного груза возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ ("Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров"). Нарушителю грозит конфискация товара и автомобиля, а также административный штраф, который может превысить 1 млн. рублей, отметила сотрудница областной таможни.

С начала года калининградскими таможенниками на российско-польском и российского-литовском участках границы было изъято контрабандных сигарет на сумму более 1 млн. рублей, возбуждены семь дел об административных правонарушениях.