Суд приговорил сына мэра Чебоксар к условному заключению за избиение полицейского

ТАСС, 28 мая. Суд в Чебоксарах приговорил к 1 году и 4 месяцам заключения условно сына мэра Чебоксар Олега Ладыкова за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Чувашской Республике.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои, совершенные из хулиганских побуждений") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Суд установил, что вечером 9 февраля этого года пьяный 19-летний молодой человек приехал на арендованном лимузине в гостевой дом на улице Волжской, где его знакомая праздновала день рождения подруги. Ладыков избил присутствовавшего там 23-летнего мужчину и уехал, однако его нашли и доставили в полицию. Утром 10 февраля, находясь в отделе внутренних дел, молодой человек, выражая недовольство действиями полицейских, ударил одного из них кулаком по лицу.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.