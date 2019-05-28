В Томске задержали вора в законе

ТОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Томской области совместно с бойцами Росгвардии задержали местного жителя, который, по версии следствия, является так называемым вором в законе Колей Томским, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что житель города Томска, находясь на территории города Томска и Томской области, имел статус "вора в законе" и сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимал высшее положение в преступной иерархии региона. С целью раскрытия уголовного дела сотрудниками УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Томской области подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении регионального управления МВД. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о воре в законе по прозвищу Коля Томский.

По данным пресс-службы ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 210.1 ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.