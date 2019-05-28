В Москве неизвестный ранил ножом предпринимателя

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Неизвестный ранил мужчину ножом в грудь на Ленинском проспекте в Москве и скрылся с места происшествия. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

"Мужчину на Ленинском проспекте ударили ножом в грудь. Неизвестный сбежал. По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что, по предварительным данным, пострадавший - бизнесмен Валентин Ганул. По данным из открытых источников, он возглавляет фирмы "Глаголево-55", "Стройрециклинг", "УК-Сит" и другие. В основном он занимается строительством и подготовкой к продаже недвижимости.