Замначальника калужского главка Росгвардии подозревается в злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 28 мая. Следственное управление СК РФ по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника областного управления Росгвардии, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и участии в предпринимательской деятельности. Об этом во вторник журналистам сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Лилия Мошкова.

"В отношении замначальника управления Росгвардии по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 1 ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). В соответствии с законом ему запрещено работать по совместительству, однако он через доверенное лицо участвовал в деятельности компании по монтажу и техническому обслуживанию средств охраны и обеспечения пожарной безопасности зданий. Кроме того, привлекал к работе сотрудников регионального управления", - сказала она.

Согласно материалам дела, подозреваемый также оказывал покровительство фирме. Следователи совместно с УФСБ по Калужской области провели обыски по местам жительства и службы подозреваемого и иных сотрудников ведомства, а также в нескольких коммерческих организациях.

В управлении Росгвардии по Калужской области ТАСС сообщили, что в отношении замначальника проводится служебная проверка.