В Чувашии возбудили дело после нападения на санитара

ТАСС, 28 мая. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за нападения на санитара скорой помощи в городе Новочебоксарске в Чувашии. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Чувашской Республики.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Новочебоксарска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Побои, совершенные из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 26 мая подозреваемый избил сотрудника скорой помощи, который приехал на вызов. В результате нападения санитар получил травму головы.

Ранее ТАСС сообщал о том, что в Чувашии четверых мужчин задержали после нападения на бригаду скорой помощи. Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На задержанных составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство" (ч. 1 ст. 20.1) КоАП РФ.