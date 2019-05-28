Под Саратовом задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении бизнесмена

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении бизнесмена в Саратовской области, еще одному удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). В ходе оперативно-разыскных мероприятий трое подозреваемых задержаны сотрудниками полиции", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По версии следствия, 36-летний житель Волгограда спланировал похищение директора одного из ООО в городе Калининске Саратовской области. Для этого он привлек троих жителей Волгограда. Своим подельникам он выдал форму сотрудников правоохранительных органов и маски. 25 мая вечером они напали на предпринимателя, связали и насильно увезли его на автомобиле.

Однако легковушка привлекла внимание полицейских, в результате преследования госавтоинспекторам удалось заблокировать автомобиль на окраине Калининска на выезде в сторону Волгоградской области. "Выбежав из машины, злоумышленники скрылись в лесу. В ходе осмотра автомобиля на заднем сиденье полицейские обнаружили потерпевшего, которому оказали необходимую помощь. Он сообщил сотрудникам полиции обо всех обстоятельствах произошедшего," - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, один из подозреваемых объявлен в федеральный розыск.