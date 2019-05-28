СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом)", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, утром во вторник 14-летний ученик 7-го класса пришел в школу № 4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, с зажигательной смесью, одну из которых он бросил в класс, где проходил урок, а вторую - в коридоре, воспламенения не произошло. Затем в коридоре он ударил топором по голове 12-летнюю учащуюся 5-го класса и попытался скрыться.

Нападавший был задержан. Сейчас следователи проводят допросы очевидцев - учащихся и персонала школы, проводят обыски по месту жительства юноши.

"В ходе расследования будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество воспитательной и профилактической работы со школьниками в учебном заведении", - отметили в пресс-службе СУ СК.