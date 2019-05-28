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Информация об угрозе взрыва в ТРЦ "Щука" в Москве оказалась ложной

Ранее из здания эвакуировали более 1,2 тыс. человек

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре "Щука" на северо-западе Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Здание было обследовано кинологом, подозрительных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что от неизвестного поступило сообщение об угрозе взрыва в здании, расположенном по адресу: Щукинская улица, дом 42. Там находится ТРЦ "Щука". Из здания были эвакуированы более 1,2 тыс. человек.

С начала 2019 года неизвестные сообщили о минировании в различных регионах РФ сотен зданий, в том числе ТЦ, вузов, объектов социальной инфраструктуры и государственных органов. Во всех случаях информация об угрозах взрывов была проверена, опасных для жизни предметов найдено не было.

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