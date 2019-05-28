В Калининградской области задержан гражданин Армении при попытке ввоза наркотиков

КАЛИНИНГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Гражданин Армении задержан при попытке нелегального ввоза в Калининградскую области 4,5 кг наркотиков, против задержанного возбуждено уголовное дело за попытку контрабанды наркотических средств. Информацию об этом распространила в СМИ пресс-служба управления ФСБ РФ по Калининградской области.

"Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области в отношении перевозчика, осуществившего попытку контрабандного ввоза на территорию России наркотических средств, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что задержанный пересекал границу со стороны Польши на автомобиле BMW Х5 с польскими номерами. Во время таможенного досмотра в запасном колесе автомобиля были обнаружены 4,5 кг марихуаны и 0,5 кг синтетического психотропного вещества амфетамин. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.