{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд продлил арест мэру Евпатории Филонову

Он обвиняется в превышении должностных полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца срок ареста главы администрации Евпатории Андрея Филонова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей Филонову Андрею Владимировичу <...> всего на 3 месяца 28 суток, то есть до 31 июля", - сообщила судья Ольга Гурина.

Адвокат Филонова Константин Пилипенко заявил журналистам, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Филонов был задержан 3 апреля, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, по указанию чиновника незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.

Ранее в суде прокурор заявил, что в отношении Филонова возбуждено еще одно уголовное дело по этой же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками, в которых подозревают мэра, оценивается более чем в 79 млн рублей. Филонов возглавляет администрацию города с ноября 2014 года.

30 апреля решением сессии Евпаторийского горсовета Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Роман Тихончук, который ранее был депутатом городского совета Евпатории.

Теги
РоссияКрым
Погибшим в Финском заливе виндсерфингистом оказался член молодежной сборной России
Спортсмена 27 мая сбил скоростной катер "Метеор"
Читать полностью