Суд продлил арест мэру Евпатории Филонову

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца срок ареста главы администрации Евпатории Андрея Филонова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей Филонову Андрею Владимировичу <...> всего на 3 месяца 28 суток, то есть до 31 июля", - сообщила судья Ольга Гурина.

Адвокат Филонова Константин Пилипенко заявил журналистам, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Филонов был задержан 3 апреля, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, по указанию чиновника незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.

Ранее в суде прокурор заявил, что в отношении Филонова возбуждено еще одно уголовное дело по этой же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками, в которых подозревают мэра, оценивается более чем в 79 млн рублей. Филонов возглавляет администрацию города с ноября 2014 года.

30 апреля решением сессии Евпаторийского горсовета Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Роман Тихончук, который ранее был депутатом городского совета Евпатории.