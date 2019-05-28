Российского дипломата госпитализировали в Косове с тяжелыми травмами головы

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Российский дипломат Михаил Краснощеков доставлен в больницу Косовска-Митровицы с тяжелыми травмами головы. Об этом сообщил во вторник главврач больницы Златан Элек.

По его словам, в больницу поступил российский гражданин Михаил Краснощеков 1956 г.р., сотрудник Миссии ООН в Косове, работающий в регионе 20 лет. "Он получил тяжелые травмы головы и лица и помещен в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы Косовска-Митровицы, где будет находиться под круглосуточным наблюдением", - цитирует слова доктора агентство Tanjug.

По словам Элека, вместе с россиянином из поселка Зубин-Поток доставлен второй пострадавший. Речь идет о глухонемом жителе Косова и Метохии, которого спецназовцы избивали сапогами и прикладами. "Оба помещены в палату интенсивной терапии, в настоящий момент они находятся под контролем [врачей]. Мы не знаем, как далее будет развиваться их состояние, существует тенденция для транспортировки в другое медучреждение на территории Сербии", - сообщил главврач.

Ранее в эту больницу были госпитализированы еще два пострадавших во время вторжения косовского спецназа.