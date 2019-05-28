Неизвестный с шилом напал на мужчину на юго-западе Москвы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Неизвестный напал на мужчину в московском районе Солнцево, несколько раз ударив его шилом, сейчас пострадавший в больнице, сообщил ТАСС представитель пресс-службы главка столичной полиции.

"Неизвестный напал на мужчину на Солнцевском проспекте в Москве и причинил ему несколько ранений острым предметом, предположительно, шилом. Пострадавший госпитализирован, ведется розыск злоумышленника", - сообщил собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что потерпевшего ранее преследовали коллекторы. "У него есть долги, и коллекторы неоднократно в жесткой форме требовали их погашения, в том числе наносили надписи оскорбительного характера на дверь его квартиры. Полиция проверяет, связано ли это с сегодняшним нападением", - сказал собеседник агентства.