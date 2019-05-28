Бывший вице-премьер Дагестана получил 4,5 года условно за мошенничество на 11 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Билал Омаров, руководивший до этого федеральным государственным бюджетным учреждением (ФГБУ) "Запкаспрыбвод" в Дагестане, приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно за подделку документов и мошенничество на 11 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

Кроме того, по этому делу к 3,5 годам лишения свободы условно приговорен и директор ООО "Стройтехнохолдинг" Нурмагомед Кушиев, который был в сговоре с Омаровым.

"В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 2 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа"). Приговором суда Омарову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать государственные должности сроком на 1,5 года, Кушиеву - 3,5 лет лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что в конце декабря 2013 года Билал Омаров, будучи начальником ФГБУ "Запкаспрыбвод", по предварительному сговору с директором ООО "Стройтехнохолдинг" Кушиевым заключил договор аренды транспортных средств с экипажем, которые фактически учреждению не передавались. Учреждение перечислило на счет компании около 9 млн рублей за арендную плату. Кроме того, подделав акты приема-передачи, обвиняемые похитили горюче-смазочные материалы на сумму более 2 млн рублей.

Как сообщили в ведомстве, в ходе судебного рассмотрения осужденные частично возместили причиненный ущерб учреждению в размере более 6 млн рублей. Апелляционная инстанция приговор оставила в силе.

Ранее сообщалось, что Омаров предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму около 11 млн рублей и других преступлениях. Также сообщалось, что в ходе расследования дела Омаров был отстранен судом от должности заместителя председателя правительства Республики Дагестан, а на имущество обвиняемых был наложен арест.

Дела о коррупции в Дагестане

20 марта 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев, выступая с ежегодным посланием парламенту региона, сообщил, что в 2018 году правоохранительные органы в республике в рамках борьбы с коррупцией привлекли к уголовной ответственности более 40 чиновников. В целом за различные нарушения к ответственности привлечены более 200 человек, сказал он.

В середине января 2018 года в Дагестан прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в составе нескольких десятков прокуроров для проверки деятельности органов власти. По результатам работы было возбуждено более 70 уголовных дел. Также сообщалось, что у чиновников в Дагестане в рамках борьбы с коррупцией за минувший год было арестовано имущество на сумму более 2 млрд рублей.

Владимир Васильев 5 февраля 2018 года отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Также были задержаны некоторые другие члены правительства Дагестана и высокопоставленные чиновники.

Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов по обвинению в превышении полномочий при выделении земли в столице республики. 15 октября 2018 года суд приговорил Мусаева, который признал свою вину, к четырем годам колонии по делу о превышении полномочий при выделении земельных участков.