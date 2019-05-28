CNN: мужчина в ноябре прошлого года незаконно проник на территорию поместья Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Мужчина в ноябре прошлого года умышленно проник на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Как сообщает телеканал CNN, во вторник он признал вину в незаконном проникновении на территорию поместья.

По данным телеканала, молодой человек, студент Висконсинского университета по имени Марк Слэттери Линдблом, приговорен к одному году условно и штрафу в размере $25 тыс. Обвинения ему были предъявлены в декабре 2018 года.

Сам инцидент произошел 23 ноября 2018 года - в выходной на следующий день после Дня благодарения. Линдблом, по его собственному признанию, умышленно проник на территорию Мар-а-Лаго через туннель и оставался там до того момента, пока его не обнаружили сотрудники Секретной службы.

В апреле этого года на территорию Мар-а-Лаго проникла китаянка Чжан Юйцзин, у которой при задержании были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также "флеш-накопитель с вредоносным ПО". Она смогла попасть на территорию поместья Трампа, убедив охрану в том, что она является родственницей одного из членов закрытого клуба.

Китаянке предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении на закрытую территорию. По первому обвинению ей может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов, а по второму - тюремный срок продолжительностью до года и штраф на 100 тысяч долларов.