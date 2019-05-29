На Камчатке суд взыскал с больниц 4,5 млн рублей в пользу родителей умершего ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Камчатского края выплатит по решению суда 4,5 млн рублей компенсации морального ущерба родителям умершей по вине врачей годовалой девочки. Об этом сообщила ТАСС в среду старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

"Установлено, что в ноябре 2014 года семимесячной девочке врачом-неврологом был выписан препарат, который вызвал побочные явления. Мама вызвала скорую помощь, медики на месте сделали инъекции, доставили ребенка с матерью в инфекционное отделение Елизовской районной больницы. После медицинских манипуляций в связи с ухудшением состояния ребенка перевели сначала в реанимационное отделение районной больницы, и только на следующий день доставили в Камчатскую краевую детскую больницу. Оказанная в краевой больнице медицинская помощь не дала положительных результатов - вечером 26 ноября 2014 года девочка впала в кому и через полгода умерла", - рассказала Шунина.

Она добавила, что в ноябре 2017 года, собрав необходимые доказательства и получив заключения экспертиз, родители обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с Елизовской станции скорой медицинской помощи, Елизовской районной больницы и Камчатской краевой детской больницы. "Недостатки оказания медицинской помощи были допущены врачами на всех этапах. Одним из существенных дефектов было введение семимесячному ребенку инъекции препарата, запрещенного к применению детям до двух лет, сначала врачами скорой, а затем повторно в Елизовской больнице. Также были допущены диагностические и тактические ошибки врачами Камчатской краевой детской больницы", - пояснила помощник прокурора края.

После многочисленных заседаний и дополнительной экспертизы в ноябре 2018 года Елизовский районный суд удовлетворил иск родителей. С ответчиков в пользу истцов было взыскано 4,5 млн рублей, ответственность по обязательствам краевых государственных медицинских учреждений возложена на Министерство здравоохранения Камчатского края.

"Представители медицинских учреждений обжаловали решение, требуя его отменить, так как, по их мнению, вина медиков в смерти ребенка не доказана. Однако судебная коллегия по гражданским делам Камчатского краевого суда отклонила апелляционные жалобы. Решение районного суда вступило в силу", - сказала Шунина.