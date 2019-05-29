Уголовное дело возбудили после ДТП с туристическим автобусом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Следователи отдела МВД по Уссурийску возбудили уголовное дело после ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли двое граждан КНР, сообщается в среду на сайте краевого управления МВД.

"По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 09:00 мск во вторник на 665-м км трассы Хабаровск - Владивосток. По данным ГИБДД, автобус KIA съехал с дороги и опрокинулся. Автобус следовал по маршруту Пограничное - Владивосток, в нем, по данным властей, находились 43 гражданина Китая. Погибли два человека, 19 пострадали, трое из них остаются в больнице, включая водителя. Большая часть пострадавших после осмотра и оказания помощи были отпущены из больницы с незначительными травмами. Они размещены в одной из гостиниц Уссурийска.

По информации Национального союза страховщиков, пострадавшим пассажирам и родственникам погибших при ДТП положены страховые выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Гражданская ответственность владельца автобуса была застрахована в страховой компании "Паритет - СК". Страховщик подтвердил наличие действующего договора и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Как сообщили в администрации Приморского края, место происшествия посетил представитель генерального консульства КНР во Владивостоке. Он поблагодарил приморские власти за оперативное оказание помощи пострадавшим.