Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции

ЧИТА, 29 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

ППГХО - крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, оно расположено в городе Краснокаменск Забайкальского края. В марте 2018 года оно начало строить новый урановый рудник для освоения Аргунского и Жерлового месторождений.

"Генеральный директор ППГХО подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении одного из депутатов районного совета, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере")", - сказал Марков.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в 2017 году директор фирмы и гендиректор горнодобывающего предприятия заключили договор на поставку питания для работников. За победу при проведении тендера и заключение этого соглашения гендиректор потребовал ежемесячно передавать ему по 500 тыс. рублей. Почти за полтора года руководитель ПАО, по предварительным данным, получил от предпринимателя 8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники экономической безопасности УМВД России по Забайкальскому краю и регионального УФСБ. В ходе обысков дома и на работе одного из подозреваемых изъято более 11 млн рублей, а также иностранная валюта, документы, видео и аудиозаписи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.

Оба подозреваемых задержаны на 48 часов, готовятся документы для избрания для них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.