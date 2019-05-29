В результате пожара разрушился гаражный кооператив в Воронеже

ТАСС, 29 мая. Гаражный кооператив разрушился в Воронеже в ночь на среду в результате пожара. Об этом сообщается в среду на сайте главного управления МЧС по Воронежской области.

"В 03:05 29 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о пожаре по адресу: Левобережный район, ул. Рижская, д. 16 а. По предварительной информации, произошло обрушение конструкций в гаражном кооперативе", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главного управления МЧС, вероятно, произошел хлопок газа. "Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Горения нет. По имеющейся на данный момент информации, причиной инцидента мог стать хлопок газа, из-за которого разрушились семь гаражей", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (05:07 мск) — добавлена информация о возможной причине пожара