Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал на пожаре в частном жилом доме в Астрахани в ночь на среду. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

"Три человека погибли в результате пожара, детей среди них нет. Следователи закончили работу на месте пожара, проводится проверка. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало замыкание проводки", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области ТАСС сообщили, что еще один человек - мужчина 1976 года рождения - пострадал. Пожар произошел в доме на улице Ульянова, его площадь составила 80 кв. м.