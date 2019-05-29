Сотрудники ФСБ обнаружили у красноярца 3 кг синтетических наркотиков

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 26-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в подготовке к сбыту синтетических наркотиков в особо крупном размере. Наркотики обнаружили в его квартире, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"При обыске в квартире подозреваемого обнаружено и изъято более 3 кг приготовленного для сбыта синтетического наркотического средства. По предварительным оценкам, стоимость изъятой партии на черном рынке составляет более 3 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина заказал наркотики через интернет.

Следственным отделом регионального управления ФСБ в отношении красноярца возбуждено уголовное дело. Суд Центрального района города избрал ему меру пресечения в виде ареста.