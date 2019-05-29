Вместе с гендиректором крупнейшего в РФ уранодобытчика задержан глава "Аргуньсервистранса"

ЧИТА, 29 мая. /ТАСС/. Депутат совета города Краснокаменск Забайкальского края, директор фирмы "Аргуньсервистранс" Орхан Пашаев задержан вместе с гендиректором ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александром Глотовым по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона в среду.

ППГХО - крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, оно расположено в городе Краснокаменск Забайкальского края. Ранее в среду стало известно о задержании Глотова. Его подозревают в получении 8 млн рублей взяток от местного предпринимателя и депутата, который заключил с ППГХО договор на поставку питания для работников.

"Вторым задержанным в рамках уголовного дела является Пашаев", - сказал собеседник агентства.

Компания "Аргуньсервистранс" существует с 2015 года. В 2017-м она выиграла тендер на поставку продуктов на ППГХО, с тех пор, по информации сайта госзакупок, "Аргуньсервистранс" получила на закупках ППГХО 258 млн рублей.

По данным пресс-службы регионального УМВД, за победу при проведении тендера гендиректор уранодобывающего предприятия потребовал ежемесячно передавать ему по 500 тыс. рублей. Почти за полтора года руководитель ПАО, по предварительным данным, получил от предпринимателя 8 млн рублей.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков, Глотов подозревается в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). В отношении Пашаева возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"). Оба подозреваемых задержаны на 48 часов, готовятся документы для избрания для них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.