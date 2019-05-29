Пассажиры экстренно севшего в Иркутске Boeing улетели в Москву резервным бортом

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Пассажиры самолета Boeing авиакомпании "Северный ветер", который во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за подозрения на неисправность, по уточненным данным, улетели резервным бортом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта.

Ранее сообщалось, что пассажиры вылетели в Москву этим же самолетом.

"Пассажиры улетели резервным бортом. Самолет, [который совершил вынужденную посадку], находится на территории иркутского аэропорта, и когда улетит, пока не известно", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Иркутска, самолет с 149 пассажирами, выполнявший рейс Благовещенск - Москва, совершил экстренную посадку из-за отказа высотомера. Однако пресс-служба авиакомпании во вторник, комментируя ТАСС инцидент, заявила, что при обследовании воздушного судна информация о неисправности не подтвердилась.