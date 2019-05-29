{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае задержали сотрудников локомотивного депо за хищение топлива

Преступная группа похитила около 2,5 тонн дизельного топлива

ХАБАРОВСК, 29 мая. /ТАСС/. Транспортные полицейские пресекли деятельность преступной группы, похитившей порядка 2,5 тонн дизельного топлива в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Следователями <...> доказана причастность обвиняемых к совершению 25 фактов хищения топлива. Установлено, что члены группы за время своей преступной деятельности похитили около 2,5 тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Топливо сливали семь сотрудников сервисного локомотивного депо. Бригадир отделения экипировки локомотивов, зная об излишках горючего, поручал работникам сливать топливо и прятать в подсобках. Затем горючее продавали сторонним лицам. Все участники группы находятся под подпиской о невыезде, их обвиняют по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Теги
РоссияХабаровский край
У посетителя кафе в центре Москвы украли часы стоимостью 2 млн рублей
Потерпевший не сразу обнаружил пропажу
Читать полностью