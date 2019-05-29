У посетителя кафе в центре Москвы украли часы стоимостью 2 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Часы стоимостью 2 млн рублей украли у мужчины в кафе на улице Маши Порываевой в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель пресс-службы московской полиции.

"Накануне вечеров в отдел полиции по району Хамовники обратился мужчина 1976 года рождения. По его словам, в кафе на улице Маши Порываевой, 34, неизвестный украл у него часы марки Patek Philipe из его сумки. Стоимость украденного составляет 2 млн рублей. Пропажу вышеуказанных часов потерпевший обнаружил не сразу, а лишь спустя несколько часов", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 158 УК РФ ("Мошенничество").