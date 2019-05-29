На шахте в Львовской области при обрушении породы погиб горняк

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Шахтер погиб в результате обрушения породы на шахте "Лесная" (Львовско-Волынский угольный бассейн) государственного украинского предприятия "Львовуголь". Об этом в среду сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня ночью на шахте "Лесная" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалом оказались два горняка. Тело одного подняли на поверхность", - написал Волынец в Facebook. Принимаются меры по спасению второго шахтера, но шансов на это практически нет.

По данным Волынца, всего в шахте находятся 69 горняков, из них на аварийном участке - 21. Шахта продолжает работать в штатном режиме.