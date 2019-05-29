В Подмосковье задержали вора в законе по подозрению в вымогательстве и похищении людей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали несколько участников преступной группы, которая занималась похищением людей и вымогательством в Московской области, среди задержанных оказался вор в законе Олег Пирогов по прозвищу "Циркач". Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками уголовного розыска задержаны участники организованной группы, находящиеся под криминальным влиянием лидера уголовно-преступной среды, вора в законе, именуемого "Циркач", занимающиеся похищениями людей и вымогательством на территории Московской области", - сказала Петрова.

По ее словам, в июле 2018 года злоумышленники потребовали от жителя Ногинска переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более 1 млн рублей, расположенные на территории садового товарищества в Богородском городском округе. Для принятия решения правонарушители предоставили мужчине сутки, в случае отказа угрожали похитить и убить его сына.

"На следующий день участники группы прибыли к дому потерпевшего, избили его сына и, угрожая ему оружием, потребовали документы на ранее указанную собственность. После чего вымогатели насильно посадили предпринимателя в свой автомобиль и увезли в квартиру, где он проживал, похитив при этом принадлежащее ему транспортное средство стоимостью 150 тыс. рублей", - рассказала Петрова. Она отметила, что злоумышленники также незаконно завладели крупной бытовой техникой, электрооборудованием, денежными средствами, золотыми украшениями, двумя автомобилями иностранного производства на общую сумму около 900 тыс. рублей. По словам главы пресс-службы подмосковной полиции, в дальнейшем потерпевшего неоднократно похищали и избивали, требовали у него свыше 2,5 млн рублей.

"Сотрудниками полиции по подозрению в совершении противоправных деяний по местам проживания задержаны пять участников группы в возрасте от 24 до 38 лет. Кроме того, установлен лидер уголовно-преступной среды: ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец ближнего зарубежья, известный в криминальных кругах по прозвищу "Шико", в настоящее время находящийся в местах лишения свободы, который руководил действиями похитителей", - добавила Петрова. В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных обнаружено и изъято: травматический пистолет ИЖ-79, четыре ножа, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего.

В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по ст. 126 ("Похищение человека") и ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ. "Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных соучастников совершенных ими преступлений", - заключила Петрова.