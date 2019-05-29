В университетскую теплицу в центре Томска провалился лось

ТОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Лось утром в среду проломил крышу оранжереи Томского государственного университета (ТГУ) в центре Томска и провалился в теплицу, сообщил ТАСС директор ботанического сада вуза Михаил Ямбуров.

"Наша территория ботанического сада составляет около 10 га на территории города. Она примыкает с одной стороны к Московскому тракту, и может, лось как-то по реке поднялся и зашел. У нас на территории техническая теплица, встроенная в склон оврага, он пытался ее перепрыгнуть и провалился", - рассказал Ямбуров.

Животное сильно повредило ногу при падении. Сотрудники оранжереи вызвали ветеринаров, но животное погибло от кровопотери. Ценные растения, которые находятся в оранжерее, не пострадали - лось приземлился на рассаду.

Сотрудники Ботанического сада более века работают с лекарственными растениями, многие из которых относятся к редким и исчезающим видам. Сейчас в коллекции Ботсада насчитывается более 300 видов лекарственных растений.