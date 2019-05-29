Пять административных дел возбудили после возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Пять дел об административных правонарушениях возбудили после происшествия с самолетом Ан-2, который загорелся при взлете на Ставрополье. Об этом сообщает в среду пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как сообщалось, ЧП с самолетом произошло в селе Журавское Ставропольского края 22 мая. Самолет, принадлежащий местному колхозу, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Погибших и пострадавших нет. Власти сообщали, что, по предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ двигателя.

"Попытка взлета совершена без соответствующего уведомления, заявления и разрешения об использовании воздушного пространства. Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя - собственника воздушного судна и пилота возбуждены пять дел об административных правонарушениях", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

По данным ведомства, у пилота также отсутствовала справка врачебно-летной комиссии, не было сертификата летной годности, а навыки полетов были не подтверждены. Дела об административных правонарушениях возбуждены по ч. 1, ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 4, ч. 6, ч. 8 ст. 11.5 (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов).