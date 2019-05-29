Уилану и Бергу предоставили словари в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники СИЗО "Лефортово" предоставили обвиняемым в шпионаже американцу Полу Уилану и норвежцу Фруде Бергу двуязычные словари. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Насколько мне известно, Уилану и Бергу предоставили англо-русские и русско-английские словари, которые нужны им для перевода писем и книг. Ведь оба совершенно не владеют русским языком", - сказала Меркачева.

Уилан обвиняется в шпионаже, Берг уже признан виновным в аналогичном преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы. По словам Меркачевой, языковой барьер остается серьезной проблемой для обоих заключенных. "Ситуация осложняется тем, что любую попытку правозащитников поговорить с ними администрация "Лефортово" пресекает. Наверное, опасаются, что Уилан или Берг передадут какие-то секретные сведения, и переводчика для общения с ними не предоставляют", - сказала она, отметив, что это приводит к тому, что Уилан не может озвучить наблюдателям свои жалобы.